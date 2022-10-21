Petrol
93.41
1.11%
Euro
18.3424
0.74%
Dolar
18.5935
-0.07%
Altın
989.67
1.68%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.640
0.71%
BTXN Coin
9.80
2.61%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Ersin Tatar: KKTC büyük bir aşama kaydetmiştir

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Ulak Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekci ile Ulak Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan’ı kabul etti.
    • 21.10.2022 - 21:38
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 21:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ersin Tatar: KKTC büyük bir aşama kaydetmiştir

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Ulak Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci ile Ulak Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan ile bir araya geldi.

    Kabuldeki konuşmasında Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğe kavuşmasıyla Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak ulusal çıkarlarımızın korunması ve sürdürülmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

    "Kıbrıs Türk halkı da kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir"

    Bütün bunların başarılmasının yapılan projelere bağlı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; "1974 öncesinde başlayan savunma sanayisine yönelik alınan tedbirler ve yeni çalışmalar çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin duruşu, hepimize güç vermektedir ve barışın da teminatıdır. Çünkü caydırıcı bir güçtür. Biz burada yıllardan beri büyük bir mücadele içerisindeyiz.

    KKTC’de, farklı ürünlerin daha fazla değer görmesi ve sanayi sektörüne kadar gidecek bir kalkınma süreciyle KKTC, büyük bir aşama kaydetmiştir. Kıbrıs Türk halkı da kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir. Anadolu’nun kopmaz bir parçası olarak özgürce bu topraklarda var olabilmek bizim için önemlidir." diyerek kendisine yapılan bu ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu.

    Ersin Tatar: KKTC büyük bir aşama kaydetmiştir #1


    Diz ağrısının en yaygın 10 nedeni ve tedavisi
    Sağlık

    Diz ağrısının en yaygın 10 nedeni ve tedavisi

    İstanbul Basın Ekspres yolunda vincin ezdiği motokurye öldü
    3. Sayfa

    İstanbul Basın Ekspres yolunda vincin ezdiği motokurye öldü

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir