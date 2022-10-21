Ersin Tatar: KKTC büyük bir aşama kaydetmiştir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Ulak Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekci ile Ulak Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan’ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Ulak Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci ile Ulak Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan ile bir araya geldi.

Kabuldeki konuşmasında Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğe kavuşmasıyla Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak ulusal çıkarlarımızın korunması ve sürdürülmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

"Kıbrıs Türk halkı da kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir"

Bütün bunların başarılmasının yapılan projelere bağlı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; "1974 öncesinde başlayan savunma sanayisine yönelik alınan tedbirler ve yeni çalışmalar çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin duruşu, hepimize güç vermektedir ve barışın da teminatıdır. Çünkü caydırıcı bir güçtür. Biz burada yıllardan beri büyük bir mücadele içerisindeyiz.

KKTC’de, farklı ürünlerin daha fazla değer görmesi ve sanayi sektörüne kadar gidecek bir kalkınma süreciyle KKTC, büyük bir aşama kaydetmiştir. Kıbrıs Türk halkı da kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir. Anadolu’nun kopmaz bir parçası olarak özgürce bu topraklarda var olabilmek bizim için önemlidir." diyerek kendisine yapılan bu ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu.