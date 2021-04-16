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- Ersin Tatar: Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum yok
Ersin Tatar: Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum yok
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'de Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum yok" dedi.
- AA & Ensonhaber
- 16.04.2021 - 18:40
KKTC'de Anayasa Mahkemesi, Laiklik ilkesiyle ters düştüğünü gerekçe göstererek Kur'an kurslarının kapatılması yönünde karar almıştı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum yok. Kararın nedeni olan yetki karmaşası düzeltilecek. "
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