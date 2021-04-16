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    Ersin Tatar: Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum yok

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'de Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum yok" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.04.2021 - 18:40
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    Ersin Tatar: Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum yok

    KKTC'de Anayasa Mahkemesi, Laiklik ilkesiyle ters düştüğünü gerekçe göstererek Kur'an kurslarının kapatılması yönünde karar almıştı.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum yok. Kararın nedeni olan yetki karmaşası düzeltilecek. "

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