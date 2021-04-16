Ersin Tatar: Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum yok

Ersin Tatar: Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum yok

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'de Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum yok" dedi.

KKTC'de Anayasa Mahkemesi, Laiklik ilkesiyle ters düştüğünü gerekçe göstererek Kur'an kurslarının kapatılması yönünde karar almıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum yok. Kararın nedeni olan yetki karmaşası düzeltilecek. "

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