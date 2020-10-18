Ersin Tatar'ın seçim zaferi Adil Gür'ü getirdi

Anketçi Adil Gür, KKTC'de Ersin Tatar'ın seçimleri kazanması durumunda mesleği bırakacağını söylemişti.

KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi. Kazanan isim Ersin Tatar oldu. Seçimlerden önce iddialı açıklamalar yapılıyordu. Bu açıklamalardan birinin sahibi de anketçi Adil Gür'dü.

"MESLEĞİ BIRAKIRIM, EKRANLARA ÇIKMAM"

Kemal Öztürk'e konuşan Adil Gür, Ersin Tatar'ın seçimleri kazanması durumunda mesleği bıracakacağını söylemişti.

Gür, "Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek." ifadelerini kullanmıştı.