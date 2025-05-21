Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sürüyor.

Yolsuzluk kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanırken, soruşturmanın seyri de her geçen gün değişiyor.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının önemli isimlerinden Ertan Yıldız, itirafçı oldu.

itirafçı olan ve iştirakler üzerinden yürütülen kamu zararına neden olan yolsuzlukları teker teker anlatan Yıldız'la ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Gölge Başkan olarak anılan Yıldız, tüm para sistemini Ekrem İmamoğlu'nun kontrol ettiğini, ihalelerin Beylikdüzü kökenli firmalara verildiğini itiraf etmişti.

Yıldız ayrıca bazı kamu görevlileri ile yüklenici firmalar arasındaki çıkar ilişkilerini de deşifre etmişti.

Bu ifadesinin ardından Ertan Yıldız, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi.

Savcılık bu kez verdiği ifadeyi yeterli buldu, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye olmasını talep etti.

İLGİLİ HABER Ekrem İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız itirafçı oldu

EV HAPSİ ŞEKLİNDE SERBEST KALDI

Hakimlik talebi yerinde bulurken Yıldız, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HESAP HAREKETLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İmamoğlu'nun kasası olarak değerlendirilen Yıldız'ın 2019-2025 yılları arasında yaklaşık 1 milyar 475 milyon TL'lik hesap hareketi gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

BASKIYA UĞRADI

Ayrıca Yıldız'ın bu ifadesini geri çekmesi ya da sulandırması için cezaevinde avukatlar aracılığıyla baskı uygulandığı iddia edildi.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Yıldız'a 'ifadesini savcılık baskısıyla verdiğine dair' önceden hazırlanmış bir metni imzalatmak istedikleri öne sürüldü.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ancak Yıldız'ın bu girişimi reddetmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüşme kayıtları ile kamera kayıtlarını talep ederek olaya el koydu.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız’ın tehdit edildiği iddiası sonrası savcılık harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan’ın bazı avukatlar aracılığıyla halen Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ertan Yıldız’a baskı yapıldığı, yine 'söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı', Yıldız’ın ve ailesinin tehdit edildiği ihbarları ve cezaevi idaresince yapılan tespitler sonrası konuya ilişkin re’sen soruşturma işlemlerine başlatıldığı duyuruldu.