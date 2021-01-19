Ertelenen ameliyatlar başlıyor

Ertelenen ve acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan cerrahi girişimler, korona vakalarının azalmasıyla yeniden başlayacak.

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde uygulanan sınırlamalarla vaka sayıları bir ay öncesine göre yüzde 60’tan fazla düştü. Bunun akabindesınırlamaların gevşetilebileceği gündeme geldi.

Bu sınırlamaların başında da ameliyatlar yer aldı.

Geçtiğimiz yılın nisan ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı, acil olmayan ameliyatlara izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

ERTELENEN AMELİYATLAR BAŞLAYACAK

Vakalardaki gerileme hastanelerdeki yükü azaltınca önümüzdeki günlerde ertelenen operasyonlar ve tedavilere yeniden başlanacağı belirtildi.



