Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti

Beyaz TV Spor Müdürü ve Beyaz Futbol ile Derin Futbol programlarının sunucusu Ertem Şener, Beyaz TV'den ayrıldığını duyurdu.

2013 yılından bu yana kanalda hem spor müdürlüğü, hem de program sunuculuğu yapan Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa ettiğini açıkladı.

Şener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "KENDİ İSTEĞİMLE YOLLARIMI AYIRDIM"

"Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün "KENDİ İSTEĞİMLE" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim."

Şener, Beyaz Futbol ve Derin Futbol'da Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdulkerim Durmaz ile program yapıyordu.



