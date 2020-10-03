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Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti
Beyaz TV Spor Müdürü ve Beyaz Futbol ile Derin Futbol programlarının sunucusu Ertem Şener, Beyaz TV'den ayrıldığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 03.10.2020 - 01:12
2013 yılından bu yana kanalda hem spor müdürlüğü, hem de program sunuculuğu yapan Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa ettiğini açıkladı.
Şener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"KENDİ İSTEĞİMLE YOLLARIMI AYIRDIM"
"Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün "KENDİ İSTEĞİMLE" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim."
Şener, Beyaz Futbol ve Derin Futbol'da Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdulkerim Durmaz ile program yapıyordu.