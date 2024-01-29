Ertuğrul Günay, CHP'nin adaylık teklifini reddetti Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, CHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için teklif aldığını ve kabul etmediğini açıkladı. Ayrıca Günay'ın Saadet Partisi'nden gelen 'ortak adaylık' teklifini de geri çevirdiği öğrenildi.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için bir kez daha sandık başına gidilecek.

Ancak CHP'de bazı bölgelerde belediye başkan adayları hala netlik kazanmış değil.

Belirsizliğin sürdüğü bu illerden birisi de Ordu.

Ordu'da aday belirsizliği sürerken Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan, dikkat çeken bir açıklama geldi.

Günay, CHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için teklif aldığını ancak bu teklifi reddettiğini açıkladı.

CHP'nin teklifini reddetti

Teklifin ayrıntılarını açıklayan Günay, "Ben, 10 yıldır, -yanlışlara itiraz etmenin bedeli olarak- yine bağımsızım." vurgusu yaptı.

Günay, teklifin 'tarafsız-bağımsız bir ortak isme ihtiyaç varken' gelmesinin daha anlamlı olacağını belirterek, "Şimdi bu saatte, bir parti kalıbına girebileceğimi, ‘hak, adalet ve demokrasi’ anlayışımın mevcut partilerin sınırlarına sığabileceğini sanmıyorum." dedi.

Saadet Partisi'ne de teşekkür etti

Ayrıca Günay, Saadet Partisi'nin de kendisini ziyaret edildiğini olduğunu söyleyerek, "Bir ay kadar önce Ordu’da Saadet Partisi İl Başkanı meslektaşım da bir heyetle ziyaretime gelmiş, ‘ortak adaylık’ konusunda düşüncemi sorma nezaketi göstermişti. Tümüne teşekkür ederim." dedi.

"Hiçbir partiyle ilgim yok; buna karşılık hemen her çevreden, partiden dostlarım, arkadaşlarım var"

Ertuğrul Günay'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"Geçen hafta CHP Ordu İl Başkanı, milletvekilleri ve Sayın Genel Başkan, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için öneride bulunmak nezaketi gösterdiler. Ardından birçok hemşehrim de bu öneriyi paylaştı. Bir ay kadar önce Ordu’da Saadet Partisi İl Başkanı meslektaşım da bir heyetle ziyaretime gelmiş, ‘ortak adaylık’ konusunda düşüncemi sorma nezaketi göstermişti. Tümüne teşekkür ederim. Ben, 10 yıldır, -yanlışlara itiraz etmenin bedeli olarak- yine bağımsızım. Hiçbir partiyle ilgim yok; buna karşılık hemen her çevreden, partiden dostlarım, arkadaşlarım var. Bu öneri, geçen bahar ülkemizin ‘tarafsız - bağımsız bir ortak isme’ ihtiyacı varken gelseydi, sanırım daha anlamlı olurdu. Şimdi bu saatte, bir parti kalıbına girebileceğimi, ‘hak, adalet ve demokrasi’ anlayışımın mevcut partilerin sınırlarına sığabileceğini sanmıyorum. Yine de, iyi niyetle bu öneriyi dile getiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Millete gerçekten hizmet aşkıyla yola çıkan tüm adaylara başarılar dilerim. Ülkemizde adaletin ve huzurun egemen olduğunu -daha çok gecikmeden- görmek umuduyla sevgilerimi, saygılarımı sunarım."

Hem CHP hem de AK Parti geçmişi var

Öte yandan 1992-1994 arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüten Ertuğrul Günay, 2004'te CHP'den ihraç edilmiş, 2007'de AK Parti'ye katılmıştı.

Aynı yıl yapılan genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili seçilen Günay, 60'ıncı ve 61'nci hükumetlerde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmıştı.

Ordu, İstanbul ve İzmir Milletvekilliği de yapan Günay, 2013 yılının son aylarında AK Parti'den istifa etmişti.