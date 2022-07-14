Kolombiyalı FARC gerillalarını örnek gösteren Ertuğrul Özkök, PKK'lıların turist rehberliği yapmasının dağda çatışmak yerine daha iyi olacağını söyledi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, TV100'de Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu Cengiz ile Ahtapot programına konuk oldu.

Yayında Finlandiya Başbakanı Sanna Marine'in katıldığı bir rock festivalinden kamuoyuna yansıyan kot şortlu, deri ceketli fotoğrafı konuşulurken konu bir anda Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) geldi.

"FARC gerillaları turist rehberi olmuş"

Özkök, Kolombiya'da yıllarca hükümetle silahlı çatışmaya giren FARC gerillalarının yapılan barıştan sonra ülkede turist rehberi olduklarını söyledi.

Türkiye'de de PKK'lıların bölgede turist gezdirebileceğini söyeyen Özkök, "Kolombiya'da eski FARC gerillaları vardı ya orada solcu gerillalar işsiz kalmış şimdi orada başlarındaki adam başkan olunca. Hepsi turistlik rehber yapıyorlarmış. Gerillaların yerlerini gezdiriyorlarmış.

Ertuğrul Özkök: Bizim PKK'lılar turist rehberi olsun VİDEO



"Bizim PKK'lılar da bunu yapsın"

Bence bizim PKK'lılar da bunu yapsalar daha iyi olur işte. Dağdan inip turism rehberi olsunlar bölgede o kadar bütün bölgede o kadar zenginlik var." dedi.

"Eski Türkiye’den kalma Bir Ertuğrul Özkök klasiği"

Özkök'ün bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tepki gösterenler arasındaydı.

Soylu söz konusu görüntüleri paylaşarak, "Kavala’dan, kayyum meselesine, Esad’ın çözüm olduğundan, 'Bizim PKK’lılar dağdan inip turist rehberi olmalı' tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; Eski Türkiye’den kalma Bir Ertuğrul Özkök klasiği." ifadelerini kullandı.