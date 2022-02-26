Gazeteci Ertuğrul Özkök, dönek kendisinin kendisi için hakaret içeren bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök TELE 1'de yayınlanan Nilüfer Bıyıklının sunduğu Başka Sohbetler programının konuğu oldu.

Özkök Bıyıklı'ya samimi açıklamalarda bulunurken kendisine yöneltilen 'dönek' eleştirilerini değerlendirdi.

Ertuğrul Özkök: Evet döneğim VİDEO

"BANA DÖNEK DİYORLAR EVET DÖNEĞİM"

Gazetede yöneticilik yapmanın zor olduğunu ve çok iyi 'cambazlık' yepmayı gerektirdiğini söyleyen Özkök, "Bana dönek diyorlar evet döneğim. Çünkü insan dönmeden gelişemez ben buna inanıyorum.

"BENİM İÇİN HAKARET ENLAMI TAŞIMADI"

Benim için hiçbir zaman hakaret anlamı taşımadı. İsterse Türk halkının kafasında döneklik kötü bir anlam taşısın.

"SEÇİMLERE NE GEREK VAR O ZAMAN"

Halkın fikirlerinde döneklik olmazsa seçimlere ne gerek var o zaman... Fikir olarak siyasi fikrimiz değişiyor. Ben böye bakıyorum." diye konuştu.