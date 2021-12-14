Haber Global’de Buket Aydın’a konuk olan Ertuğrul Özkök, “Çok rahatlıkla ‘Ben dansözlük yaptım’ diyebiliyorum. Çünkü gocunacak bir şey değil benim için bu. Bir jonglörcüyüm ben” diye konuştu.

Haber Global’de yayınlanan Buket Aydın’ın sunduğu “Tarafını Seç” programına konuk olan Özkök, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Medya sektöründeki 'her devrin adamı' nitelemesini değerlendiren Özkök, Hürriyet gazetesinin popüler bir gazete olduğunu ve her kesimden kitlesinin olduğunu belirtti.

"İŞİN DOĞASI GEREĞİ HER DÖNEMİN İNSANI OLMAK ZORUNDAYIM"

Özkök, "Ben siyasetçi veya militan değilim. Bir gazete yönetiyorum elbette bir yönetici olarak her devrin adamı olup, her devirde siyasilerle ilişkilerimi düzgün götürmek ve gazetemi dalgalı denizlerde bir yerden bir yere götürmek... Ben üzerinde orak-çekiç olan bir gazete yönetmedim. Bu gazetenin okuyucusu arasında herkes vardı. Dolayısıyla ben zaten yaptığım işin doğası gereği her dönemin insanı olmak zorundayım. Her dönemde çıkarıyorum çünkü bu gazeteyi" diye konuştu.

Ertuğrul Özkök: Rahatlıkla dansözlük yaptım diyebiliyorum VİDEO

"RAHATLIKLA DANSÖZLÜK YAPTIM DİYEBİLİYORUM"

Özkök, 'her devrin adamı' ifadesinin kendisine hakaret olarak gelmediğini de sözlerine ekleyerek, "Bana 'her devrin adamısın' dendiği zaman bu bana hakaret olarak gelmiyor. Bu bana tam aksine yapmam gereken işi iyi yapmışım diye geliyor. O yüzden de çok rahatlıkla dansözlük yaptım diyebiliyorum, bu gocunacak bir şey değil benim için. Bir jonglörcüyüm ben. Ama bugün gazeteciler de jonglörcü, herkes jonglörcü." dedi.