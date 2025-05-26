Erzincan tulum peyniri AB’den coğrafi işaret tescili aldı

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Avrupa Birliği (AB), Erzincan tulum peynirinin coğrafi işaret tescilini resmen onayladı.

AB Komisyonu, Türkiye menşeli bu peynirin menşe korumalı isim siciline eklenmesini tamamladı.

TULUM PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ

Erzincan tulum peyniri, koyun sütünden üretiliyor.

En az 4 ay boyunca koyun veya keçi derisi ile bidonlarda olgunlaştırılıyor.

Peynirin rengi kırık beyaz, yapısı dağılgan, tadı ise zengin ve tuzlu olarak tanımlanıyor.

BÖLGENİN DOĞAL KOŞULLARININ ETKİSİ

Peynir, bölgenin eşsiz coğrafyası, yerel bitki örtüsü ve iklim koşullarının süt bileşimine ve tadına doğrudan etkisiyle farklılaşıyor.

Geleneksel yöntemler ve yerel bilgi birikimiyle üretimi sağlanıyor.

AB’DE KORUMA ALTINDA

Tescil kararıyla Erzincan tulum peyniri, AB ülkelerinin tamamında koruma kapsamına alındı.

Artık bu peynir sadece belirlenen şartnamelere uygun şekilde ve tescil edilen bölgede üretilebilecek.

AB’den coğrafi işaret alan diğer Türk ürünleri arasında Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Edremit zeytinyağı gibi çok sayıda yöresel ürün bulunuyor.