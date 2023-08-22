Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu atamasını yaptığı öğretmenle karşılaştı Aksaray Valiliği görevinden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu, atamasını yaptığı gençle sokakta karşılaştığı anları, "Şimdi, bu mutluluğu, hazzı, gururu nasıl anlatayım?" sözleriyle paylaştı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 10 Ağustos 2023 tarihli Valiler Kararnamesi yayınlandı ve 57 ilin valisi değişti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valiliği görevine atandı.

Vali Aydoğdu göreve gelir gelmez ilk olarak vatandaşlarla samimiyet kurmaya başladı.

Öyle ki sık sık sahada olan Aydoğdu o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Son olarak yaptığı bir paylaşım ise yüzleri güldürdü.

Söz konusu paylaşımda bir öğretmenle sohbetine yer verdi. Öğretmenin atamasını ise Aydoğdu'nun yaptığı öğrenildi.

"İyi ki diye başlayan onlarca cümle geçiyor içimden"

Kentte bir öğretmenle sohbetlerini sosyal medya hesabında paylaşan Vali Aydoğdu Can Erzincan diyerek başladığı sözlerinde şu ifadeleri kullandı: