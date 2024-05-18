Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: Güzel hikayelerin biriktiği şehrin adıdır, Erzincan Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından, Erzincan'a askerlik için gelen öğretmeni çay masalarında ağırladığı kareyi paylaşarak, beraber kahvaltı yaptıktan sonra birliğine teslim edeceğini bildirdi.

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sabah saatlerinde yaptığı samimi paylaşım ile yürekleri ısıttı.

Erzincan'a asker olarak görev yapmaya gelen öğretmen ile karşılaştıkları ve masalarına davet ettikleri kareyi paylaşan Vali Aydoğdu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’dan asker olarak ilimize gelen öğretmen arkadaşımız Nur Mehmet Akyol’a denk geldik.

Milli Eğitim Müdürümüz ve Gençlik ve Spor Müdürümüzle Çay Keyfi kahvesinde otururken adres soran öğretmenimizi ağırladık, hoş geldin dedik…

Beraber kahvaltı yapıp birliğine teslim edeceğiz.

Güzel hikayelerin biriktiği şehrin adıdır, Erzincan…

Sabah şeriflerimiz hayrolsun…."