Erzincan Valisi son durumu aktardı! Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, toprak kayması yaşanan maden ocağından son durumu aktardı. Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların her 10 dakikada bir arayarak son durumla ilgili bilgi aldıklarını kaydetti.

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ensonhaber.com

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının ardından Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den ekipler bölgeye sevk edildi.

9 işçiden haber alınamıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 667 işçiden 9'undan haber alınamadığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini ve 8-10 dönümlük toprak kütlesinin100 dönümlük alana yayıldığını aktardı.

400 personel çalışmaları sürdürüyor

Toprak kaymasının yaşandığı alanda 400 personelle arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazayı araştırmak üzere 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildi.

Erzincan Valisi son durumu aktardı

Göçüğün yaşandığı maden ocağında temaslarını sürdüren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu son durumu basın mensuplarıyla paylaştı.

Sürecin çok titiz bir şekilde ilerlediğini kaydeden Aydoğdu, tüm ekiplerin büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

"Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor"

Resmi temaslarda bulunmak üzere yurtdışında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini belirten Aydoğdu, "Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız her 10 dakikada bir arayarak son durumu soruyor" ifadelerini kullandı.

"Canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu bilgilendirmesinde şunları söyledi:

Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Ankara'dan ekipler yola çıktı geliyorlar. Şu anda bizim için en önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim çıkarmak. Bu konuyla ilgili bütün ekiplerimiz burada. Biz olayın olduğu anda buradaydık. Sayın İçişleri Bakanımız her 10 dakikada bir bilgi alıyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan aradı, bilgi arz ettik. Bütün arama kurtarma ekipleri burada. Canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir eksik, kusur varsa devlet zaten bunun gereğini mutlaka yapar ama şu anda en önemli önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak.

Vali Aydoğdu, ilerleyen zamanlarda yine açıklama yapacağını belirterek, "(Siyanür iddiaları) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.

"Bakanlar kente gelmek için hareket etti"

Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın kente gelmek için hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Bölgede, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da hazır bulundu.