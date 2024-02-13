Erzincan Valisi'nden açıklama: Fırat Nehri'ne sızma var mı? İliç ilçesinde göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürerken Erzincan Valisi'nden siyanür iddialarına ilişkin açıklama geldi. Vali Aydoğdu yaptığı açıklamada şu an için Fırat Nehri'ne bir sızmanın söz konusu olmadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Erzincan'da büyük bir felaket yaşandı...

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

9 işçi aranıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamadığını arama kurtarma çalışmalarının titizlilikle devam ettiğini söyledi.

Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirterek, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadelerini kullandı.

Maden sahasında 400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması devam ederken, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Fırat Nehri'ne sızma var mı?

İşçilerin kurtarılması için çalışmalar sürerken Erzincan Valiliği'nden siyanür iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin olay yerinde söyledi.

"Sızma söz konusu değil"

Siyanür iddiaları ile ilgili konuşan Vali Aydoğdu, şu anda bir sızmanın söz konusu olmadığını söyledi.

"Ekipler kontrollerini yapacak"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu iddialara ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar.

Bakanlık açıklama yaptı

Facianın ardından Fırat Nehri'ne madenden sızıntı olduğu iddialarıyla ilgili bir açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi.

Menfezler kapatıldı

Fırat Nehri'ne sızıntı olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için Sabırlı Deresi'nin Nehri'ne ulaşan menfezinin kapatıldığını duyurdu.

"Gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: