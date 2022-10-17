Petrol
92.58
1.04%
Euro
18.1036
0.22%
Dolar
18.5868
0.10%
Altın
986.51
0.46%
Borsa
3627
0.00%
Bitcoin
362.367
0.38%
BTXN Coin
9.18
-4.07%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Erzincan'a yağış bekleniyor

    Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, kente havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin edilirken, yağış beklentisi vurgulandı.
    • 17.10.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'a yağış bekleniyor

    Yurt genelinde kışın etkisi görülmeye başladı.

    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan'ı değerlendirdi.

    Ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

    En düşüh hava sıcaklığı sıfır derece ile Refahiye

    Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde sıfır derece olarak, en yüksek sıcaklıkta Erzurum’un İspir ilçesinde 23,7 derece olarak kaydedildi.

    Erzincan a yağış bekleniyor #1


    Dağhan Külegeç nişanlandı
    Magazin

    Dağhan Külegeç nişanlandı

    Irak'ta ‘2,5 milyar dolar kayıp’ iddiası
    Dünya

    Irak'ta ‘2,5 milyar dolar kayıp’ iddiası

    Rusya'dan Avrupa'ya LNG arzında çarpıcı artış
    Ekonomi

    Rusya'dan Avrupa'ya LNG arzında çarpıcı artış

    Görüş Bildir