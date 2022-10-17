Erzincan'a yağış bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, kente havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin edilirken, yağış beklentisi vurgulandı.

Yurt genelinde kışın etkisi görülmeye başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan'ı değerlendirdi.

Ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En düşüh hava sıcaklığı sıfır derece ile Refahiye

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde sıfır derece olarak, en yüksek sıcaklıkta Erzurum’un İspir ilçesinde 23,7 derece olarak kaydedildi.