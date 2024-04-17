Erzincan'da 40 bin TL maaşla çoban bulunmuyor: Köylüler nöbetleşiyor Büyükbaş hayvan sahipleri 40 bin TL'lik maaşa rağmen çoban bulmakta zorlanınca köylüler harekete geçerek 200 ineği sırayla yaylıma çıkarıyor.

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İHA

Tarla ve bahçe işleri ile besicilik, özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde, çiftçiler ve besiciler için büyük bir öneme sahiptir.

Ancak bu sektörlerde çalışacak işçi bulmak, gün geçtikçe zorlaşıyor.

Çobanlık bitme noktasında

Bunun bir örneği de Erzincan'da yaşanıyor.

Son yılların en fazla kazandıran meslekleri arasında yer alan çobanlık mesleği bölgede de yok olma noktasına geldi.

Çoban bulamayınca harekete geçtiler

Aylık 40 bin TL teklif edilse de çoban bulmanın zorlaştığı kentte köylüler, nöbet sırası oluşturarak hayvanları yaylıma çıkarıyor.

Tercan’a bağlı köylerde yaşayan büyükbaş hayvan sahipleri, hayvanlarını otlatacak çoban bulamayınca kendileri yaylıma çıkarmaya karar verdi.

“Çoban bulunmuyor, sırası gelen yaylıma çıkıyor”

Çobanlık sırası gelen Şinasi Ceylan, “Sığır güdüyoruz, çoban bulunmuyor. Sırası gelen yaylıma çıkıyor. 2 ineği olan 1 gün, 4 ineği olan 2 gün yayıyor. Toplam 200 tane ineğimiz var. Çoban bulamadığımız için köylüler olarak sıraya dizdik. 40 bin TL maaş ödeyelim dedik çoban bulamadık.” dedi.

“Eskiden çobanlık için yalvarıyorlardı"

Asım Genç isimli vatandaş ise “2010 yılından bu yana çoban bulamıyoruz. Köyün malı sırayla yayılıyor. Bunları hiç kimse yapmıyor. Eskiden çobanlık veya bekçilik için yalvarıyorlardı. Şimdi ise yapmak istemiyorlar. Çok yüksekte paralar veriliyor. Bu hayvanları 1 buçuk teneke buğdaya yayıyorlardı. Şimdi ise kimse yüzüne bakmıyor.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)