Erzincan'da 9. gün! Arama çalışmalarına ara verildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, heyelanın yaşandığı bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, maden ocağındaki arama-kurtarma çalışmalarına ara verildiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Erzincan'da 13 Şubat günü yaşanan heyelana ilişkin çalışmalar yakından takip ediliyor.

İliç'teki altın maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 işçi toprak altında kaldı.

İlk andan itibaren ekipler bölgeye sevk edildi ve çalışmalara başlandı.

Bakanlar heyelan bölgesinde

Gece-gündüz devam eden arama-kurtarma çalışmaları, Bakanlar tarafından da yakından takip edildi.

Bugün ise heyelanın 9'uncu gününde, bölgedeki son duruma ilişkin Bakanlardan açıklama geldi.

"Adli konudaki süreç devam ediyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde ölçümler sürüyor. Olayın oluş nedeniyle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Adli konudaki süreç de devam ediyor. Bu sayı artabilir. Tesiste herhangi bir faaliyet yapılmıyor."

"Arama çalışmalarına ara veriyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şöyle konuştu:

"İlk andan itibaren devletimiz her zaman olduğu gibi seferber oldu. Yaklaşık 3 bine yakın personelle arama-kurtarma çalışmalarına başladık. Bu büyük bir kaza. Arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğine öncelik veriyoruz. Bu yığın linç alanlarının her anını, sismik ölçümlerle takip ediyoruz. Bize katkı sunacak herkesle bilgimizi paylaşıyoruz.

Sabırlı Deresi'ndeki aramalara ara vermiştik. Sebebi ne, önce arama yapan arkadaşlarımızın güvenliği için önlem alıyoruz. Yukarıdaki yığının daha aktif hale gelmesiyle ilgili rapor sonucunda, Sabırlı ve Mangal bölgesindeki arama çalışmalarına ara veriyoruz. Aşağıda güvenle çalışabilirsiniz denildiği an, AFAD koordinasyonunda tekrar arama faaliyetlerine devam edilecek."

"Tehlike oluşturacak zehirli atığa rastlanmadı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklaması şu şekilde:

"İlk andan itibaren uzmanlarımızla bölgedeyiz. Toprağın güvenli yere nakli için gerekli çalışmalar yapıldı. Bu tespitleri arkadaşlarımız aralıksız olarak sürdürdüler. Bu toprağın herhangi bir şekilde insan sağlığına ve çevreye zararı var mı gibi bir soruya cevap olmak için arkadaşlarımız her gün 9 noktadan numune alıyorlar. Şu ana kadar tehlike oluşturacak zehirli atığa rastlanmadı."

"Küçük bir baraj inşa edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması da şöyle oldu:

"8 metrelik bir set yaptık. Gelecek olan yağışları da depolama amacıyla küçük bir baraj oluşturulacak adeta. Gelecek olan temiz suların da alana girmemesi için bir sistem planlanıyor. Maden sahasının üst tarafında orada da adeta küçük bir baraj inşa edeceğiz. Gelen suları burada tutup, alanın dışından büyük borularla by pass sistemi ile diğer tarafa akış olarak yönlendirmiş olacağız."