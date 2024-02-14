DHA
Türkiye dün heyelan felaketini yaşadı.
Erzincan’ın İliç ilçesinde dün öğle saatlerinde altın madeni sahasında toprak kayması meydana geldi.
9 işçi, yaklaşık 800 metre kayan 10 milyon metreküp toprağın altında kaldı.
Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olayın ardından başlayan çalışmalar gece saatlerine kadar devam etti.
Havadan görüntülendi
Günün ilk ışıklarıyla birlikte çevre illerden de gelen arama kurtarma ekipleri adeta zamanla yarışıyor.
Öte yandan heyelanın yaşandığı bölge havadan görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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