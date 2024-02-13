Erzincan'da altın madeni felaketi! Bölgeden geçen aracın heyelana yakalandığı anlar kamerada Erzincan'da maden sahasında toprak kaymasına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde, bölgeden geçen aracın toprak kaymasına yakalandığı anlar yer alıyor..

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AA & Ensonhaber

Türkiye'yi derinden sarsan olayda ortaya çıkan yeni detaylar felaketin boyutunu gözler önüne seriyor..

Bugün öğle saatlerinde Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Köyü'nde bulunan altın madeninde heyelan meydana geldi.

Altın madeninden çıkartılan toprakların depolandığı büyük alanda toprak kayması yaşandı.

Geniş bir alanda yaşanan felakette yetkililerin verdiği bilgiye göre; 9 işçi göçük altında kaldı.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm kurumları seferber edilerek bölgeye hareket etti.

Göçük altındaki işçiler için çalışmalar devam ediyor.

Aracın toprak kaymasına yakalandığı anlar

Felaket anına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler ise izleyenlerin tüylerini ürpertti.

Bölgeden geçen beyaz bir aracın, toprak kaymasına yakalanıyor.

Araç daha sonra toprak kütlesiyle birlikte ortadan kayboluyor.