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    Erzincan'da aracıyla husumetlisine çarptı

    Anlaşmazlık yaşadığı kişiye aracıyla çarpıp yaralayan sürücü, kaza sonrası çevredekiler tarafından darbedildi.
    • 25.04.2022 - 09:30
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    Erzincan'da aracıyla husumetlisine çarptı

    Erzincan'ın İliç ilçe merkezinde aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, arkadaşıyla yürüyen husumetlisini görünce sinirlerine hakim olamadı.

    Öfkeli sürücü, aracını arkası dönük olan şahsın üzerine sürdü.

    Araçtan iner inmez dayak yedi

    Çarpmanın etkisiyle şahıs yere savrularak yaralanırken, otomobil sürücüsü de etraftaki vatandaşlar tarafından araçtan indiği anda darbedildi. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    İHA'nın haberine göre taralı kazazede ve darbedilen sürücü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olurken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Erzincan da aracıyla husumetlisine çarptı #1


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