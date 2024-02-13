Erzincan'da arama çalışmaları sürüyor! Mehmetçik sahada destek veriyor İliç ilçesinde yaşanan toprak kaymasının ardından ekiplerin canla başla çalışmaları sürüyor. Erzincan Valiliği'nin talebiyle arama-kurtarma çalışmalarına katılan kahraman askerlerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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ensonhaber.com

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasında toprak kayması meydana geldi.

Olayın ihbarı üzerine, çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 667 işçiden ulaşılamayan 9 kişi olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının titizlikle devam ettiğini aktardı.

400 personel çalışmaları yürütüyor

Toprak kaymasının yaşandığı alanda 400 personelle arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Vali Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Mehmetçik sahada

Her zor durumda olduğu gibi yaşanan facianın ardından kahraman askerlerimiz harekete geçti.

Askerler çalışmalara katıldı

Arama- kurtarma çalışmalarına bölgede konuşlu askeri birlikler de katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3’üncü Ordu Komutanlığı'na bağlı ekipler, toprak kayması meydana gelen Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor.

"Koordineli olarak çalışmalar sürüyor"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan çalışmalara ilişkin verilen bilgilerde şunlar kaydedildi: