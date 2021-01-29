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    Erzincan'da Binali Yıldırım'dan ekiplere tatlı ikramı

    AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açan ekiplere tatlı ikram etti.
    • AA
    • 29.01.2021 - 15:45
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    Erzincan'da Binali Yıldırım'dan ekiplere tatlı ikramı

    Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kayı köyündeki baba ocağında bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kar yağışının artmasıyla bölgede ulaşıma kapanan köy yollarını açan ekipleri ziyaret etti.

    Yıldırım, bir süre sohbet ettiği İl Özel İdaresi ekiplerine tatlı ikram etti.

    Burada bir köpeği de seven Yıldırım daha sonra ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından "Memleketten kar manzaraları" başlığıyla fotoğraf paylaştı.

    ARALIKSIZ ÇALIŞAN EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

    Yıldırım, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımındaki fotoğrafların altına şu ifadeleri yazdı: "Gece gündüz hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalışan ekiplerimizin yüzünden gülümseme, ağzından tatlı eksik olmasın. Teşekkürler kardeşlerim."

    Erzincan da Binali Yıldırım dan ekiplere tatlı ikramı #1

    Erzincan da Binali Yıldırım dan ekiplere tatlı ikramı #2

    Erzincan da Binali Yıldırım dan ekiplere tatlı ikramı #3

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