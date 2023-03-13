Erzincan'da büyük deprem üzerinden 31 yıl geçti Tarihin acısı olan Erzincan depreminde 653 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 850 kişi ise yaralı olarak belirlendi. Kentte büyük yıkıma sebep olan depremde 31 yıl geride bırakıldı.

Türkiye depremlerle mücadele ediyor. Ülke genelinde yaşanan depremler büyük yıkımlara sebep veriyor. Yaşanan depremlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 deprem büyük yıkımlara sebep oldu. 47 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından vatandaşlar da korku ve panik devam ediyor. 31 yıl geçti Öte yandan yaşanan felaket geçmiş depremleri hatırlattı. Etkisi aylarca hissedilen Erzincan depreminin ardından 31 yıl geçti. 653 kişi hayatını kaybetti 13 Mart 1992'deki Erzincan depremi bu ille birlikte Tunceli'yi de vurdu. 6.8 büyüklüğündeki bu depremde 653 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 3 bin 850 olarak belirlendi. Mehmetçik sahaya inmişti Depremin ardından yıkılan binaların enkazlarında yapılan arama kurtarma çalışmalarına Mehmetçik de katıldı.