Erzincan'da depreme dayanıklı inşa edilen TOKİ konutları dikkat çekiyor Kentte Tarımköy Projesi kapsamında 500 metrekare alanda yapılan yatay mimariye uygun tek katlı köy evlerinde, bölge halkı güvenle oturuyor.

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Türkiye, deprem felaketleriyle mücadelesini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 yıkıcı depremin ardından yurt genelinde çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda vatandaşlar, oturdukları binaların depreme dayanıklı olup olmadığı öğrenmek için müracatlara başladı.

Afet bölgesinde yıkılan binlerce binanın arasından TOKİ konutlarının ayakta kalması dikkat çekti.

Türkiye'nin dört bir yanındaki TOKİ konutları, mimari yapıya uygun ve güvenli şekilde inşa ediliyor.

Böylelikle kentler, depreme karşı güvenli hale getiriliyor.

500 metrekarelik alanda güvenli konutlar

Bir proje de Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunan ve depremin acı tecrübesinin yaşandığı Erzincan'da hayata geçirildi.

Yatay mimariye uygun ve müstakil tek katlı olarak, 500 metrekare alan üzerine inşa edilen köy evleri, mimarisi ve bahçesiyle dikkati çekiyor.

363 konutta 2020'de yaşam başladı

TOKİ'nin köy yaşamını cazip hale getirmek ve kente göçü önlemek için geliştirdiği Tarımköy Projesi kapsamında, Üzümlü ilçesinin Altınbaşak beldesinde 2018'de yapımına başlanan 363 konut, 2020'de hak sahiplerine teslim edildi.

Yöre mimarisinden esinlenerek taş ve ahşap görünümlü cephelerin yapıldığı konutların 211'i 2+1, 152'si ise 3+1 olarak inşa edildi.

"Konutlarımız depreme karşı oldukça sağlam"

Altınbaşak Belediye Başkanı Haydar Polat, ev kiralamak ve satın almak için vatandaşların beldelerine adeta akın ettiğini söyledi.

Bölgede kiralık ve satılık konutun kalmadığını ifade eden Polat, şunları söyledi:

Konutlarımızın en büyük özelliği, depreme dayanıklı olmaları, mimari olarak da beldeye uygun yatay mimari şeklinde yapıldı. Konutlarımız Tarımköy Projesi kapsamında yapıldı. Herkesin de bildiği gibi ülkemiz deprem kuşağında bulunmaktadır. Erzincan bölgesi de birinci derece deprem bölgesi. Konutlarımızın projesi depreme dayanıklı şekilde TOKİ tarafından yapıldı. Konutlarda oturanlar depremden yana korkusu olmadan oturuyorlar çünkü konutlarımız depreme karşı oldukça sağlam. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konutlarımıza yoğun talep var. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız buradan konut satın almak istiyorlar fakat şu anda boş konut bulunmamaktadır. Beldemizde bulunan vatandaşlarımızdan yeni konut talepleri var.

"Konutlar bölgenin mimarisine uygun şekilde yapıldı"

Konutlarda ikamet eden Hüseyin Taşpolat da şu ifadeleri kullandı: