Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde dağdan kopan büyük kütle ve sel suları nedeniyle 2 ev ve 4 ahır yıkıldı, vatandaşlar canını zor kurtarırken binlerce koyun tahliye edildi.

Erzincan'da Günebakan köyünde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, Keşiş Dağı'nda yağan sağanak sel ve heyelana neden oldu.

Dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki yığın köyün üst tarafına kadar ulaşarak ev ve ahırların yıkılmasına neden oldu. Vatandaşların büyük panik yaşadığı anlar ve sel anı objektiflere an be an yansıdı.

SEL VE HEYELAN MEYDANA GELDİ, FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

2 ev ve 4 ahırın yıkıldığı afette binlerce koyun sürüsü ahırlardan tahliye edilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Öte yandan yaşanan afetin ardından köye çok sayıda ekip sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas’ta incelemelerde bulunmak üzere köye hareket etti.

Erzincan’da felaketin eşiğinden dönüldü VİDEO







