Erzincan'da heyelan bölgesinde çalışan işçi: Ciğerimiz yanıyor İliç'teki madende yaşanan toprak kaymasına şahit olan işçi o anları, "Koştuğumuzda toprak kaymıştı. Deprem oldu sandık. Yetişemedik" sözleriyle anlattı.

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İHA

Erzincan'da zamana karşı mücadele ediliyor.

Altın madeni ocağında yaşanan toprak kayması nedeniyle kaybolan 9 işçiye ulaşmak için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Arama-kurtarma ekipleri bölgede

Bölgeye çevre illerden de ekipler takviye edildi. Havadan ve karadan takip yapılıyor.

Sahanın dışında ise ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor.

5 işçi konteynerde

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprağın kayması sonucu 9 işçiden 5’nin bir konteynerde, 3’ünün bir araç içerisinde birinin ise kamyon içerisinde olduğu açıklandı.

"Deprem oldu sandık"

Cihat Karadağ isimli işçi deprem olduğunu sandıklarını dile getirerek, “Koştuğumuzda toprak kaymıştı. Deprem oldu sandık. Yetişemedik. Senelerdir beraber çalıştığımız, ailemiz bizim. Diyecek bir şey bulamıyorum. En az onlar kadar ciğerimiz yanıyor. Biz alt taraftaydık deprem diyerek çıktık.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)