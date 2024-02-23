Haberler



Gündem



Erzincan'da heyelan bölgesinde son durum: Heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmaları sürüyor

Erzincan'da heyelan bölgesinde son durum: Heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmaları sürüyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan toprak kayması sonrasında heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.