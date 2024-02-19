Erzincan'da heyelan: Şirkete faturası ağır olacak Bölgede bulunan toprağın tümü taşınacak ve en az 400 bin kamyonluk bir hafriyat aktarımı yapılacak. Bu operasyonun idari cezalarla şirkete fatura ettirilmesi bekleniyor.

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ensonhaber.com

Erzincan'da yaşanan heyelan sonucu toprak altında kalan 9 işçi aranıyor.

Göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken, bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sık sık bilgi veriyor.

Tüm ekiplerin bölgede olduğu şu sıralar, kayan 35 milyon metreküplük toprağın taşınması bekleniliyor.

Toprağın taşınmayacağı ve Kanadalı şirketin hafriyat masraflarından kurtulacağına yönelik iddialar vardı.

Ancak Bakan Bayraktar dün yaptığı açıklamada, toprağın taşınma işlemlerinin başladığını söyledi.

Ayrıca facianın ardından adli soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklamalar yapıldı.

İdari cezalar uygulanacak

Çevreye verilen zarar ile ağır hafriyat maliyeti, şirkete fatura ettirilecek. Bu durumda ayrıca idari cezalar uygulanmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden sahasında yaptığı açıklamada, 400 bin kamyonluk bir toprak yığının varlığından söz etmişti.

"Toprağın taşınacağı nokta tahliye ediliyor"

Bakan Bayraktar, dün toprağın taşınma sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Sahadayız... Hadisenin ne kadar büyük boyutta olduğunu görmüş oluyorsunuz. Hakikaten çok büyük bir kütle var. 3 ayrı noktaya aktığını görüyoruz.



Sağlığa zarar verecek bir şey yok. Toprağın taşınacağı nokta şu an tahliye ediliyor. DSİ suyu farklı alanlara yönlendiriyor.

5 milyon metreküplük yeni kitle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maden sahasında açıklama yaparken, liç alanında 35 milyon metreküp toprak olduğuna dikkat çekerken, toprak kaymasıyla birlikte Sabırlı Dere'ye 5 milyon metreküplük yeni bir kütle geldiğini söyledi.

Jeoradarla yapılan çalışmalarda ekiplerin güvenliği için kaymayı anlık takip ettiklerini söyleyen Yerlikaya, 2 bin 700 insan gücünün yer aldığı 500'ün üzerinde arama kurtarma ekibiyle çalıştıklarını, araç ve insan kaynağı olarak eksik olmadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, günlük 1500 kamyonla tahliye yapıldığı bilgisini de paylaştı.

"Şirketin temsilcileri burada değiller"

Bayraktar, Kanadalı şirketin kazadan sonra bölgede olmamasını eleştirirken şöyle konuşmuştu: