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- Erzincan'da inşaat ustası 10 metre yükseklikten beton zemine düştü
Erzincan'da inşaat ustası 10 metre yükseklikten beton zemine düştü
Başbağlar Mahallesi'nde inşaatta çalışan demirci ustası 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Gerçekleşen kaza sonrası hastaneye kaldırılan vatandaşın durumu ağır olduğu öğrenildi.
- İHA
- 18.10.2021 - 01:53
Erzincan'ın Başbağlar Mahallesi'nde feci bir olay yaşandı.
İnşaatta çalışan demirci ustası İ.B., (26) yaklaşık 10 metre yükseklikteki asansör boşluğundan beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Durumu fark eden arkadaşları, olayı 112 Acil Servis ile polis ekiplerine haber verdi.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan İ.B'yi düştüğü yerden çıkarıp ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
İ.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilerek olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Erzincan'da inşaat ustası 10 metre yükseklikten beton zemine düştü VİDEO