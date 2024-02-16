Erzincan'da işçileri arama çalışmaları devam ediyor! Manganez ocağına odaklanıldı İliç ilçesindeki maden ocağında heyelan meydana gelmiş ve 9 işçi toprak altında kalmıştı. İşçileri arama çalışmaları devam ederken, madende kayıp 3 işçinin "manganez ocağı"nda olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

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AA

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13 Şubat'ta altın maden ocağında yaşanan toprak kayması gündemdeki yerini koruyor.

Olayın olduğu ilk andan itibaren ekipler bölgede seferber oldu. Toprak altında kalan 9 işçi için kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Aramalar 4. gününde de sürüyor

İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 4. gününde devam ediyor.

Ekiplerin izlediği güvenlik kamerası görüntüleri sonucu çalışma yapılan bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi.

Manganez ocağına yoğunlaşıldı

Maden sahasında toprak kaymasının ilk yaşandığı yığın liç alanının arka kısmındaki "manganez ocağı" bölümü de çalışmalarda metal yoğunluğu belirlenen noktaların arasında bulunuyor.

Olay anında bu bölgedeki yol üzerinde hareket halinde olan iki aracın, toprak kaymasının etkisiyle yığın liç alanının arka bölümünde yer alan "manganez ocağı"na düştüğü değerlendiriliyor.

Araç parçalarına ulaşıldı

Derin bir oyuk halinde ve toprak kaymasını önlemek için "şev" yapılan bu ocakta araçlara ait bazı parçalar da bulundu.

İzlenen güvenlik kamerası görüntüleri ve bulgulardan yola çıkan ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Bakan Bayraktar'dan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün yaptığı açıklamada, "9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, işçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullanmıştı.

Siyanür testleri sürüyor

Bölgede siyanür tehlikesi nedeniyle sürekli olarak ölçümler yapıldığını söyleyen Bakan Bayraktar, şu ana kadar kirlilik tespit edilmediğini söyledi

Bayraktar, "Halk sağlığını veya orada çalışan personeli tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir." dedi.

8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Faciaya ilişkin başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Bakan Bayraktar, 8 kişinin adliyeye sevk edildiğini söyledi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan, aralarında maden şirketinin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de bulunduğu, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K, adliyeye götürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)