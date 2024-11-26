Erzincan’da kar yağışının ardından kapanan şehirler arası yollar ulaşıma açıldı

İHA

Erzincan'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor...

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan-Refahiye karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıkları ve gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Erzincan-Refahiye karayolunda yapılan çalışmaları inceleyen ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aydoğdu, ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.

BİLGİ ALDI

Daha sonra Refahiye ilçe merkezini ziyaret eden Vali Aydoğdu, ilçe merkezinde ve köylerinde yapılan karla mücadele çalışmaları hakkında Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu’ndan bilgiler aldı.