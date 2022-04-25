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    Erzincan'da, kırsal arazide kaçan 9 kaçak göçmen yakalandı

    Arızalanan minibüsten inip kırsal arazide kaçmaya çalışan 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • 25.04.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 13:12
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    Erzincan'da, kırsal arazide kaçan 9 kaçak göçmen yakalandı

    Erzincan’da, yasa dışı yollarla yurda giren kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik kent genelinde başlattıkları çalışmalar kapsamında, Kemah kara yolunda terk edilmiş minibüs bulunduğu yönünde ihbar alındı.

    Bölgede yapılan araştırmalar sonucunda, yasa dışı yollardan yurda girip minibüsle Erzincan'a gelen Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin arızalanan araçtan indikleri ve kırsal arazide kaçmak istedikleri belirlendi.

    Kaçak göçmenlerle polis arasında kovalamaca

    AA’nın haberine göre; 9 kaçak göçmen, kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı. Kimlik tespiti için kentteki spor salonuna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

    Erzincan da, kırsal arazide kaçan 9 kaçak göçmen yakalandı #1


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