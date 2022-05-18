Hayvancılıkla uğraşan Mert Yılmaz koyunlarını otlattığı sırada yiyecek arayan bozayı ve 3 yavrusunu gördü. Çoban, ayı ve yavrularını drone kullanarak uzaklaştırdı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyünde hayvancılık yapan Mert Yılmaz, kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan bozayı ve 3 yavrusunu görüntüledi.

Bir süre havadan takip ettiği ayı ve yavrularının köye yaklaştığını gören Yılmaz, onları uzaklaştırmak içinde dronu kullandı. Dronun sesiyle ayıları korkutup köyden uzaklaştıran Mert Yılmaz, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Ayı ve yavrularını korkutmak istemedim"

Hayvancılık ile uğraşan Mert Yılmaz konuşmasında, "Sürüyü otlatırken bozayı ve yavrularını gördüm. Bir süre onları dron kamerasıyla görüntüledim. Ayı ve yavrularının köye yaklaştığını görünce bölgeden uzaklaştırmaya karar verdim. Buradaki amacım ayı ve yavrularını korkutmak değildi.

Erzincan'da köye inen ayıları drone ile uzaklaştırdı VİDEO







"Köpekler yavru ayılara zarar verebilirdi"

DHA'ya konuşan Yılmaz, "Anne ayı sürekli yavrularını gözetliyor. İnsanların olmadığı dağlar var. Oraya giderse hem insanlar için hem de hayvanlar için iyi olur düşüncesiyle bunu yaptım. Köyde çoban köpeği sayısı çok, bunlar da yavru ayılara zarar verebilirdi. Anne ayı çok büyük, heybetliydi. Yavrulardan biri siyah diğerleri sarı." dedi.



