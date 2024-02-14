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Erzincan'da kurtarma çalışmalarının olduğu bölgede sağanak

Erzincan'da kurtarma çalışmalarının olduğu bölgede sağanak Erzincan'da toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan ise yağmur etkili oluyor.