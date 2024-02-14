DHA
Erzincan'ın İliç ilçesinden gelen haber sonrası derin bir hüzne gömüldük...
Altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu, bölgede bulunan 9 işçi göçük altında kaldı.
Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Gece boyu bölgede olan ekipler işçileri kurtarmaya çalışırken, sağanak yağmur ise etkisini artırdı.
Yağış sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının 8 derece olduğunu ve yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi.
Ekiplerin zorlu coğrafyada verdikleri kurtarma mücadelesi yağışa rağmen sürüyor.
Ekipler işçileri kurtarmak için canla başla çalışırken, bölgedeki bakanlar ise sık sık bilgilendirme yapıyor.
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