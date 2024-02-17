Erzincan'daki maden faciasına ilişkin 6 kişi tutuklandı Erzincan'da altın madeni sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ensonhaber.com

13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması gündemdeki yerini koruyor.

Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, işçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Bölgede siyanür tehlikesi nedeniyle sürekli olarak ölçümler yapıldığını söyleyen Bayraktar, şu ana kadar kirlilik tespit edilmediğini belirterek, "Halk sağlığını veya orada çalışan personeli tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir" dedi.

6 kişi tutuklandı

Yaşananlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G.'nin yanı sıra A.C., H.Ü., M.B., Ş.D., S.D., M.T. ve A.R.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan J.R.G.'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.