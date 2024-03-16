Erzincan'da maden faciası! Toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç ilçesindeki maden ocağında 13 şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayı sonrasında toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. Olayın 33. gününde toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

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İHA

Geçtiğimiz haftalarda Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı.

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik dağdan su gibi vadiye doğru aktı.

İşçilere ulaşılamadı

Arama kurtarma çalışmalarında, aradan geçen 15 güne rağmen toprak altında kalan işçilere hala ulaşılamadı.

İşçilerin aileleri ise yakınlarının kurtarılması için bekleyişlerini sürdürüyor.

Pikaba ulaşıldı

Maden sahasında toprak kaldırma çalışması sürdürülürken bugün toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

Çalışmalar hızlandı

AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.

İşçileri arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)