İHA
Geçtiğimiz haftalarda Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı.
Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik dağdan su gibi vadiye doğru aktı.
İşçilere ulaşılamadı
Arama kurtarma çalışmalarında, aradan geçen 15 güne rağmen toprak altında kalan işçilere hala ulaşılamadı.
İşçilerin aileleri ise yakınlarının kurtarılması için bekleyişlerini sürdürüyor.
Pikaba ulaşıldı
Maden sahasında toprak kaldırma çalışması sürdürülürken bugün toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.
Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
Çalışmalar hızlandı
AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.
İşçileri arama çalışmaları devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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