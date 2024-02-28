Erzincan'da maden faciasında toprak altında kalan işçinin acılı eşi: Gelecek sanıyorum ve bekliyorum Altın madeni sahasında gerçekleşen heyelanda toprak altında kalan işçinin acılı eşi, "En son aynı gün konuştuk ve oğlum Ömer'e iyi bak dedi daha sonra ulaşamadık" ifadelerini kullandı.

DHA

Geçtiğimiz haftalarda Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı.

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik dağdan su gibi vadiye doğru aktı.

İşçilere ulaşılamadı

Arama kurtarma çalışmalarında, aradan geçen 15 güne rağmen toprak altında kalan işçilere hala ulaşılamadı.

İşçilerin aileleri ise yakınlarının kurtarılması için bekleyişlerini sürdürüyor.

Eşinin bulunmasını istiyor

İşçilerden 14 yıldır maden ocağında çalışan Abdurrahman Şahin'in Sivas'ta yaşayan eşi Selda Şahin, 7 yaşındaki oğulları Ömer ile birlikte kocasının bulunmasını istiyor.

"Gelecek sanıyorum ve bekliyorum"

Olay günü ise 2 kez telefonda görüştüklerini söyleyen Selda Şahin, "Bölgedeki çatlakların dağılması için devam ediyorlar. İşiyle ilgili hiç bize bir şey söylemezdi. Gelecek sanıyorum ve bekliyorum. Eşimin orada kalmasını istemiyorum, en azından bir mezarı olsun. Bekliyorum ama gelmiyor. Sadece o bölgede fotoğraf çekilebiliyorlar. Konteynerin içinde çay içiyorlarmış. Arkadaşının biri 'Ben gidiyorum, gel beraber çekelim fotoğrafları' demiş. Hemen ardından da kayma olmuş. En son aynı gün konuştuk ve 'Oğlum Ömer'e iyi bak' dedi. Daha sonra ulaşamadık." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)