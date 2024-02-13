Erzincan'da maden felaketi! Toprak kayması sırasında çekilen görüntüler Erzincan'da maden sahasında toprak kayması sırasında çekilen facia görüntüleri Türkiye'nin gündeminde.

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ensonhaber.com

Türkiye Erzincan'dan gelen maden faciası haberiyle sarsıldı.

Saatler 14.30'u gösterdiğinde İliç ilçesindeki Çöpler Köyü'nde bulunan altın madeninde felaket meydana geldi.

Altın madeninden çıkartılan toprakların depolandığı büyük alanda toprak kayması yaşandı.

Felaket bölgesinden ürperten görüntüler

Devasa bir alanda yaşanan felakette yetkililerin verdiği bilgiye göre 9 işçinin göçük altında kaldığı belirtiliyor.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm kurumları seferber edilerek bölgeye hareket etti.

Göçük altındaki işçiler için çalışmalar devam ederken o felaket anına ilişkin görüntüler şok etkisi yarattı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, izleyenlerin tüylerini ürpertti.

Toprak tüm vadiye yayıldı

Kameralara yansıyan görüntülerde dağ gibi yığınların adeta bir nehir gibi vadiye aktığı görüldü.

Felaketin ardından ise toprak kütlesinin ne kadar geniş bir alana yayıldığı dikkat çekti.