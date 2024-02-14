Erzincan'da siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı iddiası yalanlandı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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AA & Ensonhaber

Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgedeki büyük bir alanda meydana gelen toprak kaymasının ardından siyanürlü toprağın Fırat Nehri'ne aktığı iddiaları vardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığına dikkat çekildi.

"Görüntüler altın madeninin atık havuzuna aittir"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir.

Toprak kaymasının ardından nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bölgede meydana gelen toprak kaymasının maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.