DHA
Yurtta sokak köpeği sorunu bitmiyor...
Hemen her gün başıboş köpeklerinin saldırı haberleri gündeme geliyor.
Bu saldırılar kimi zaman ufak sıyrıklarla atlatılsa da kimi zaman ya hayattan koparıyor ya da travmatik izler bırakıyor.
Bu sefer görüntüler Erzincan'dan.
Çığlık çığlığa kaçtı
14 Mart'ta okuldan çıkıp evine giden ilkokul öğrencisine, sokak köpekleri saldırdı.
Bir anda 5 köpeğin arasında kalan ve büyük korku yaşayan öğrenci, çığlık atarak panikle koşmaya başladı.
O anlar kamerada
Çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken, olay anı bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Vatandaş isyan etti
Duruma tepki gösteren mahalleli, başıboş köpeklerin belediye tarafından toplanarak götürülmesini istedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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