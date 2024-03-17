Erzincan'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Okuldan çıkıp evine doğru giden küçük çocuk 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çığlık atarak panikle kaçmaya çalışan çocuğun yardımına esnaf yetiştirken o anlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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DHA

Yurtta sokak köpeği sorunu bitmiyor...

Hemen her gün başıboş köpeklerinin saldırı haberleri gündeme geliyor.

Bu saldırılar kimi zaman ufak sıyrıklarla atlatılsa da kimi zaman ya hayattan koparıyor ya da travmatik izler bırakıyor.

Bu sefer görüntüler Erzincan'dan.

Çığlık çığlığa kaçtı

14 Mart'ta okuldan çıkıp evine giden ilkokul öğrencisine, sokak köpekleri saldırdı.

Bir anda 5 köpeğin arasında kalan ve büyük korku yaşayan öğrenci, çığlık atarak panikle koşmaya başladı.

O anlar kamerada

Çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken, olay anı bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Vatandaş isyan etti

Duruma tepki gösteren mahalleli, başıboş köpeklerin belediye tarafından toplanarak götürülmesini istedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)