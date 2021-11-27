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Erzincan’da taksi fiyatlarına zam
Erzincan'da taksimetre açılış ücretlerinin 6.50 TL'ye çıkmasıyla şoförler yeni tarifeye geçiş yaptı.
- İHA
- 27.11.2021 - 11:18
Türkiye'nin hemen hemen her yerinde taksi ücretlerine zam talep ediliyor.
Bu kapsamda son olarak Erzincan'da ücret değişikliğine gidildi.
Taksi fiyat listesi, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 11 sayılı kararla kabul edildi.
TAKSİMETRE AÇILIŞI 6,50 LİRA OLDU
Onaylanan taksi fiyat listesine göre, taksimetre açılış ücreti 6.50 TL, saat ücreti 35 TL, kilometre ücreti 6.50 TL.
İNDİ-BİNDİ 20 LİRAYA ÇIKTI
Yolculuk başı en az ücret ise 20 TL’ye yükseldi.
Birim zaman aralığı 1 dakika, birim mesafe aralığı da 100 metre oldu.