Erzincan'da taş toplama makinesi çiftçilerin kullanımına sunuldu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığının birlikte yürüttüğü projeyle tarım arazilerinin verimli hale getirilmesi amacıyla şehre 2 adet taş toplama makinesi alındı.

Erzincan'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığının birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından alınan destekle, 2 adet taş toplama makinası hizmet vermeye başladı.

Ekilemeyen tarım arazilerinin taşlardan temizlenip verimli bir hâle getirilerek üretime kazandırılması amaçlanan projede çiftiler yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirdi.

"Amacımız, tarıma el verişsiz olan tarlaları kazanmak"

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin törende yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizden gelen istek üzerine ilimizde taş toplama makinası ihtiyacını tespit ettik. Ziraat Odası ile birlikte Tarım İl Müdürlüğü olarak projemizi Erzurum DAP İdaresi’ne sunduk. 2 tane taş toplama makinesi ilimize tahsis edildi. Burada ki amacımız, taşların yoğun olduğu tarlalarda çalışma yapmak. Tarıma el verişsiz olan tarlaları tarıma kazandırmak." diye konuştu.

"Üreticilerimize hayırlı olsun"

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ise açıklamasında "DAP Bölge İdaresi’ne yapmış olduğumuz proje çerçevesinde 2 adet taş Toplama makinasının teslimini aldık. Üreticilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, düzenlenen programa Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, şube müdürleri, Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ve üretici çiftçiler katıldı.



