Erzincan'da toprak kayması: Ailelerin acı bekleyişi sürüyor İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kayması sonrası göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Dün Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması, herkesin yüreğini yaktı.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede gerçekleşen toprak kayması sonucu, 9 işçi göçük altında kaldı.

Toprak altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları başlarken, bakanlar da bölgeye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sık sık bölgedeki bakanlardan duruma dair bilgi alıyor.

Tüm birimlerin çalıştığı bölgede ailelerin bekleyişi de devam ediyor...

En acı bekleyiş

Göçük altında kalan işçilerin aileleri bölgeye geldi. Bölgeye gelen ailelerden henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, göçük altında kalan işçinin 1 yıldır kızıyla evli olduğunu söyledi.

Konuşmakta zorlanan acılı anne, "Bilgim yok. Daha yeni evliydi. Ben tanımıyorum kimseyi. Onun kaybolduğunu haber aldık. Bana telefon açtılar. Orada toprak kayması olmuş diye. Biz çıktık geldik, o yok.

"Kurtarın, çok üzgünüm"

Aradık ulaşamadık. Telefonu kapalıydı. Çok üzgünüm. Kurtarın, çok üzgünüm. 7-8 senedir burada çalışıyor. Damadımı kurtarın. İsmi Uğur Yıldız. Açtık telefon, ulaşamadık." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)