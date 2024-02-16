Erzincan'da toprak kayması: Arama çalışmalarında 4 gün geride kaldı... İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağında arama kurtarma çalışmalarında dördüncü güne girildi.

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İHA

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde çökme meydana geldi...

Yaşanan felaketin ardından 9 işçi göçük altında kalırken, işçileri kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Bir yandan ise toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasından alınan toprak numunelerin incelemesi de sürüyor.

Ekipler, maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor.

Numuneler Ankara'ya gönderildi

Sahanın farklı noktalarından alınan yeni bazı toprak örnekleri, akşam saatlerinde numune kaplarına konularak Ankara'ya gönderildi.

Bakanlar bölgede

Toprak kaymasının ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar çalışmalarını sürdürüyor. Dün ise bölgeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geldi.

Ailelerin bekleyişi de devam ediyor

Arama - kurtarma çalışmalarını umutla takip eden aileler, işçilerden gelecek güzel haberi bekliyor.

Gözyaşlarına boğulan işçilerin ailelerine, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek veriliyor.

Siyanür iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İşçilerin kurtarılması için çalışmalar sürerken Erzincan Valiliği'nden siyanür iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin olay yerinde söyledi.

Siyanür iddiaları ile ilgili konuşan Vali Aydoğdu, şu anda bir sızmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Bakanlıktan da açıklama

Fırat Nehri'ne sızıntı olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaşan menfezinin kapatıldığını duyurdu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)