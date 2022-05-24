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    Erzincan'da Türk Yıldızları’nın nefes kesen akrobasi gösterisi

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın uçuş gösterisini paylaştı.
    • 24.05.2022 - 12:36
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    Erzincan'da Türk Yıldızları’nın nefes kesen akrobasi gösterisi

    Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin (EBYÜ) düzenlediği bahar şenlikleri çerçevesinde organize edilen Türk Yıldızları akrobasi gösterisi izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

    Üniversite kampüsü içerisinde toplanan Erzincanlı vatandaşlar ve üniversite öğrencileri, gösteriyi büyük bir coşku ile izledi.

    MSB, nefes kesen görüntüleri paylaştı

    Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösteri uçuşunun kokpit görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Hayranlıkla izlendi

    Gökyüzünde heyecan dolu bir gösteri sunan pilotlar, birbirinden tehlikeli akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı.

    İHA'nın haberine göre; Türk Yıldızları, Erzincan semalarında yaklaşık 30 dakika boyunca yaptığı gösteride gökyüzüne ay yıldız çizerek izleyenlerden tam not aldı.

    Erzincan da Türk Yıldızları’nın nefes kesen akrobasi gösterisi #1

    Erzincan da Türk Yıldızları’nın nefes kesen akrobasi gösterisi #2

    Erzincan da Türk Yıldızları’nın nefes kesen akrobasi gösterisi #3

    Erzincan da Türk Yıldızları’nın nefes kesen akrobasi gösterisi #4

    Erzincan da Türk Yıldızları’nın nefes kesen akrobasi gösterisi #5


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