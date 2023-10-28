Erzincan'da uzaydan görülebilen Atatürk portresi yenilendi: 4 bin ton beton kullanıldı Keşiş Dağı’na 31 yıl önce ressam Mustafa Aydemir'in 30 günde 3 bin gönüllü askerle yaptığı Atatürk portresi yenilendi. Uzaydan görülebilen ve dünyanın en büyük 100 sıra dışı eserinden biri olan portrenin yenilenmesinde 4 bin ton beton kullanıldı.

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DHA

Türkiye 100 yaşında...

Yarın kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi son hazırlıklar gerçekleştiriliyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük Atatürk portresi için hummalı çalışmalar tamamlandı.

Atatürk portresi yenilendi

Erzincan'da Keşiş Dağı'na 1982 yılında 7500 metrekare alana yapılan 176 metre boyundaki Atatürk portresinin yenilenmesi için çalışmalar 26 Ağustos'ta başladı.

Uzaydan görülebiliyor

Uzaydan görülebilen ve dünyanın en büyük ve 100 sıra dışı eserden biri olan portrenin yenilenmesi için ressam Mustafa Aydemir, Ata Tepe ismi verilen bölgede ekibiyle birlikte çalıştı.

4 bin ton beton kullanıldı

Günde 35 kişinin görev aldığı portrenin betonarme haline getirilmesi için çelik kazıklar çakıldı ve 4 bin ton beton kullanıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un destek verdiği çalışmaların mali giderleri ise Aydemir'in iş adamı arkadaşları Mustafa Can, Ali Üstay, Mehmet Özbakır ve Şükrü Ergün tarafından karşılandı.

Açılışı yarın yapılacak

Yenilenen Atatürk portresinin açılışı Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde yapılacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)