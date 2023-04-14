Erzincan'da Yıldırım Akbulut için mevlit okutuldu Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Vatandaşlar, Akbulut için dua etti.

AA Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) eski Başkanı ve Başbakan Yıldırım Akbulut, 2 yıl önce vefat etti. Akbulut için, memleketi Erzincan'da mevlit okutuldu. Akbulut'un vefatının ikinci yılında, Terzibaba Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi. Akbulut'a dua ettiler Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit okunması ve Akbulut için dua edilmesiyle sona erdi. Programa Vali Mehmet Makas, bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Siyasi geçmişi Erzincan'da 1935 yılında dünyaya gelen Akbulut, 86 yıllık hayatına başbakanlık, TBMM başkanlığı ve milletvekilliği ile uzun soluklu siyasi mücadele sığdırmıştı. Akbulut, 14 Nisan 2021’de tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.