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Erzincan'daki heyelan sonrası bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'daki heyelan sonrası bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Erzincan İliç’te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha cansız bedenine ulaştık” açıklamasında bulundu.