Erzincan'daki heyelan sonrası bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuştu.
2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.
Yaşanan faciayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Bakan Bayraktar açıkladı
Bakan Bayraktar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
"Erzincan İliç’te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha cansız bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz."
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