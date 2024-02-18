Erzincan'daki altın maden ocağında yaşanan toprak kaymasında bugün 6'ncı gün...
İlk andan itibaren İliç'te bulunan ekipler, kapsamlı bir çalışma yürütüyor.
Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.
6 kişi tutuklandı
Öte yandan sorumlular da tek tek tespit ediliyor.
Bu kapsamda şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G.'nin yanı sıra A.C., H.Ü., M.B., Ş.D., S.D., M.T. ve A.R.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan J.R.G.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaydan saatler önce çatlak fotoğrafları çekildi
Ayrıca bilirkişi raporu da hazırlanmaya başladı.
Raporda yer alan kareler ise ortaya çıktı. Toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları delil olarak yer aldı.
İşte o kareler...Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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