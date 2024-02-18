Erzincan'daki heyelanda bilirkişi raporu! Olaydan önce çekilen çatlak fotoğrafları ortaya çıktı İliç'teki altın madeni sahasında yaşanan olaydan saatler önce işçiler tarafından çekilen çatlak kareleri bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı.

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AA

Erzincan'daki altın maden ocağında yaşanan toprak kaymasında bugün 6'ncı gün...

İlk andan itibaren İliç'te bulunan ekipler, kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

6 kişi tutuklandı

Öte yandan sorumlular da tek tek tespit ediliyor.

Bu kapsamda şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G.'nin yanı sıra A.C., H.Ü., M.B., Ş.D., S.D., M.T. ve A.R.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan J.R.G.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaydan saatler önce çatlak fotoğrafları çekildi

Ayrıca bilirkişi raporu da hazırlanmaya başladı.

Raporda yer alan kareler ise ortaya çıktı. Toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları delil olarak yer aldı.

İşte o kareler...

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)